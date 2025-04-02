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Yaşlı adam kaldırımda böyle ezildi

Yaşlı adam kaldırımda böyle ezildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 02.04.2025 11:38
Güncelleme:02.04.2025 11:39
İstanbul Beyoğlu'nda 18 yaşından küçük M.E., babasına ait 06 AER 753 plakalı hafif ticari aracıyla kaldırımda oturan 59 yaşındaki Abdulkerim Yavuz'a çarptı. Çarpmanın ardından M.E. aracını bırakarak kaçarken Yavuz hayatını kaybetti. Polis, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşlı adam kaldırımda böyle ezildi
Yaşlı adam kaldırımda böyle ezildi
Yaşlı adam kaldırımda böyle ezildi
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