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Yargıtay’dan emsal karar! Helallik mesajı tazminattan etti

A Haber
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Giriş: 31.01.2022 15:44
Yargıtay emsal nitelikte bir karara daha imza attı. İşten ayrılırken WhatsApp grubuna "14 yıllık çalışma hayatımı bitirmiş bulunmaktayım, herkes hakkını helal etsin" mesajı atan işçinin tazminat alamayacağına hükmetti. Ayrıntıları Avukat Ceren Şarman, A Haber canlı yayınında anlattı.
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