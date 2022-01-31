31 Ocak 2022, Pazartesi
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Yargıtay’dan emsal karar! Helallik mesajı tazminattan etti
Yargıtay emsal nitelikte bir karara daha imza attı. İşten ayrılırken WhatsApp grubuna "14 yıllık çalışma hayatımı bitirmiş bulunmaktayım, herkes hakkını helal etsin" mesajı atan işçinin tazminat alamayacağına hükmetti. Ayrıntıları Avukat Ceren Şarman, A Haber canlı yayınında anlattı.