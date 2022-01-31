Yargıtay’dan emsal karar! Helallik mesajı tazminattan etti

Yargıtay emsal nitelikte bir karara daha imza attı. İşten ayrılırken WhatsApp grubuna "14 yıllık çalışma hayatımı bitirmiş bulunmaktayım, herkes hakkını helal etsin" mesajı atan işçinin tazminat alamayacağına hükmetti. Ayrıntıları Avukat Ceren Şarman, A Haber canlı yayınında anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN