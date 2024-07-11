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Yargıtay 1. Ceza Dairesi son noktayı koydu! Adnan Oktar’a 8 bin 658 yıl hapis cezası

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 11.07.2024 09:29
Güncelleme:11.07.2024 09:44
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında verilen cezaları onadı. 550 sayfalık gerekçeli kararla Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşmiş oldu.
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