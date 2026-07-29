Karaman'da köpek saldırısında 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı saldırı kamerada

Karaman'da köpek saldırısında 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Başakşehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, küçük çocuğun köpeğin saldırısına uğradığı bildirildi. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edilirken, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre teyzesine misafirliğe gelen S.E.K. (3), bahçede oynadığı sırada sahibinden kaçan Belçika kurdu cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğun yakınları ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle köpekten kurtarıldığı belirtildi. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.