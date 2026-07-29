Yunanistan'da orman yangını alarmı: Paros Adası'nda köyler tahliye edildi

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Paros Adası'nda çıkan orman yangını ikinci gününde de etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere 66 itfaiyeci, 16 kara aracı, 2 yangın söndürme uçağı ve 5 helikopterle müdahale ediliyor. Güvenlik gerekçesiyle bazı köyler tahliye edilirken, Paros Belediye Başkanı Konstantinos Bizas, A Haber'e yansıyan açıklamasında durumun oldukça kritik olduğunu belirterek ekiplerin yangını kontrol altına almak için aralıksız mücadele ettiğini söyledi.