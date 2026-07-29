Antalya'da 12 noktada yangın: Vali Hulusi Şahin son durumu açıkladı

Antalya'da Kaş ve Kumluca başta olmak üzere 12 ayrı noktada çıkan orman yangınları, aşırı sıcak, düşük nem ve fırtına seviyesindeki rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerlerini ve ulaşımı tehdit eden yangınlar nedeniyle Kemer-Kumluca kara yolu sivil trafiğe kapatılırken, ekipler havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada yangınların iklim koşulları nedeniyle hızla büyüdüğünü belirterek vatandaşlardan ateş yakmamaları ve yangına neden olabilecek tüm faaliyetlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.