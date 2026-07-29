FED faiz kararı öncesi kritik uyarı: Altın ve borsada hangi senaryo öne çıkıyor?

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı bu akşam saat 21.00'de açıklanacak. Kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar, para politikasının geleceğine ilişkin beklentilere yön verecek. A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, faizlerin sabit bırakılmasının beklendiğini ancak verilecek mesajların altın, borsa ve emtia piyasalarında sert hareketlere neden olabileceğini belirterek, olası sürpriz bir faiz artışının küresel piyasalarda güçlü satış baskısı oluşturabileceği uyarısında bulundu.