Mersin'in Silifke ilçesinde yerleşim alanına yakın bölgede çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yeşilovacık Mahallesi sınırlarında sabah saatlerinde başlayan yangına ekipler sevk edildi. Otluk alanda çıkan yangın, Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.
YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ
Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye 5 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz ve 3 su tankeri gönderildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
ALEVLER YERLEŞİM ALANLARINA ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındığı bildirildi.