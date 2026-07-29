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Sivas'ta kızgın boğa paniği: 4 doz uyuşturucu iğneyle yakalandı

Sivas'ın Zara ilçesinde ahırdan kaçan kızgın boğa, ilçe merkezinde yaklaşık iki saat süren kovalamacaya neden oldu. Çevresine kimseyi yaklaştırmayan boğa, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla 4 doz uyuşturucu iğne uygulanmasının ardından sakinleştirildi. Halatla bağlanarak kamyonete yüklenmek istenirken bir kez daha kaçan boğa, ilacın etkisini göstermesiyle yakalanarak yeniden ahıra götürüldü. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

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