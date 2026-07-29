Kabine Toplantısı başladı: Erdoğan başkanlığında "Terörsüz Türkiye" gündemi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine, "Terörsüz Türkiye" süreci başta olmak üzere ekonomi, bölgesel gelişmeler, savunma sanayii ve orman yangınlarıyla mücadele gündemiyle bir araya geldi. Toplantıda terör örgütünün silah bırakma ve tasfiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler ile ABD-İran geriliminin Türkiye'ye olası etkileri değerlendiriliyor. A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, Kabine'nin öncelikli gündeminin Meclis'te hazırlanacak yasal çerçeve ve güvenlik başlıkları olduğunu aktarırken, ekonomi ve F-35 sürecine ilişkin son gelişmelerin de ele alındığını bildirdi.