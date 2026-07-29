Ukrayna'dan Kırım'a saldırı: 2 ölü, stratejik tesisler hedef alındı

Ukrayna, gece saatlerinde Rusya tarafından ilhak edilen Kırım Yarımadası'nın yanı sıra Ryazan, Perm ve Rostov bölgelerindeki stratejik hedeflere uzun menzilli saldırılar düzenledi. Saldırılarda Kırım'da 2 sivil hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Rusya tarafından atanan Kırım lideri Sergey Aksyonov, can kayıplarını doğrularken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, petrol rafinerileri, lojistik merkezleri ve askeri tesislerin hedef alındığını belirterek Rusya üzerindeki baskının artırılacağını açıkladı.