Yaralı karaca ve 2 leylek tedavi edildi! Yaralı caretta caretta kurtarıldı

Hatay'da yaralı olarak bulunan karaca ve 2 leylek tedavi edildi. Yine Hatay'da göç yolunda yorgun düşen leyleğe, vatandaşlar yardım etti. Antalya'da ise yaralı bir caretta caretta bulundu ve tedavi edildi.

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