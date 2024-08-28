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Yaralı karaca ve 2 leylek tedavi edildi! Yaralı caretta caretta kurtarıldı

Yaralı karaca ve 2 leylek tedavi edildi! Yaralı caretta caretta kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Damla Karasu
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Giriş: 28.08.2024 13:58
Hatay'da yaralı olarak bulunan karaca ve 2 leylek tedavi edildi. Yine Hatay'da göç yolunda yorgun düşen leyleğe, vatandaşlar yardım etti. Antalya'da ise yaralı bir caretta caretta bulundu ve tedavi edildi.
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Yaralı karaca ve 2 leylek tedavi edildi!
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