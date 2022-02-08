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Wilma Elles dolandırıcılık davasında karar çıktı! 7’şer kez…

İHA
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Giriş: 08.02.2022 16:31
Oyuncu Wilma Elles ve eski sevgilisi Arif Kerem Göğüş hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılmıştı. 7 sanık tarafından şikayet edilen eski sevgililerin 7'şer kez olmak üzere toplam 21 yıldan 70'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu. Davada karar çıktı.
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