08 Şubat 2022, Salı
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Wilma Elles dolandırıcılık davasında karar çıktı! 7’şer kez…
Oyuncu Wilma Elles ve eski sevgilisi Arif Kerem Göğüş hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılmıştı. 7 sanık tarafından şikayet edilen eski sevgililerin 7'şer kez olmak üzere toplam 21 yıldan 70'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu. Davada karar çıktı.