19 Eylül 2021, Pazar
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WhatsApp yazışmaları dehşete düşürdü! 'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı
Son dakika haberi... Yaygın olarak kullanılan ilan sitelerinden iç giyim mankeni ilanıyla porno tuzağı kurulduğu ortaya çıktı. Kendisini 22 yaşında üniversite öğrencisi olarak tanıtıp o firmalarla telefonla iletişime geçen muhabiri ikna etmeye çalışan firma yetkilisinin WhatsApp yazışmaları şaşkına çevirdi.