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WhatsApp yazışmaları dehşete düşürdü! 'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

DHA
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Giriş: 19.09.2021 15:58
Son dakika haberi... Yaygın olarak kullanılan ilan sitelerinden iç giyim mankeni ilanıyla porno tuzağı kurulduğu ortaya çıktı. Kendisini 22 yaşında üniversite öğrencisi olarak tanıtıp o firmalarla telefonla iletişime geçen muhabiri ikna etmeye çalışan firma yetkilisinin WhatsApp yazışmaları şaşkına çevirdi.
Mankenlik vaadiyle porno tuzağı! Yazışmalar şaşkına çevirdi 'MANKENLİK' VAADİYLE PORNO TUZAĞI! YAZIŞMALAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
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