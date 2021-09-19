WhatsApp yazışmaları şaşkına çevirdi! 'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

"2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR"

İlan veren sözde firmaların her ne kadar rıza alarak bu tür işlemleri gerçekleştiriyor olsalar dahi bunun yasal olmadığını söyleyen avukat Sinan Keskin ise, "Borçlar Kanunu'nun 36. Maddesi kapsamında irade sakatlığı söz konusudur. Ayrıca, ahlaka mugayir bir organizasyon kapsamında, kişinin onay vermesi dahi bunu geçerli hale getirmez. Hukuk buna cevaz vermez. Aynı zamanda bu şahısların yapmış olduğu fiiller Türk Ceza Kanunu'nun 134. madde ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmekte olup, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını ön görmektedir. Burada aldatma söz konusu. Kişilerin müzayaka hali diyoruz buna, yani zorda kalmaları söz konusu. Ve şahıslar bundan yararlanmak suretiyle insanları, kızları kandırmakta ve ahlaka aykırı olan bir organizasyon içerisinde onları kullanmaktadırlar. Maalesef bu ilanları birçok sitede olduğu gibi aynı zamanda kurumsal sitelerde de görmekteyiz. Bu kurumsal ve diğer sitelerin de devletin gerekli birimleri tarafından denetlenmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda bu kapsamda bu ilan sitelerinin de hukuki ve cezai sorumlulukları doğabilir" dedi.