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Villaları kiralayıp seraya dönüştürdüler! Çuval çuval uyuşturucuyla böyle yakalandılar

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Giriş: 28.09.2020 11:50
Güncelleme:28.09.2020 12:08
İstanbul polisi dört ayrı operasyonda yaklaşık 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. "Hint Keneviri" yetiştirilen ve özel ışıklandırma, havalandırma ile ısıtma düzenekleri kurularak seraya dönüştürülen kiralık iki lüks villa mühürlendi. Baskın anları ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kamerasına böyle yansıdı. Sabah'tan Emir Somer'in haberinin detayları...
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