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Venedik değil, Aydın! Aydın'da sağanak yağış sele dönüştü, vatandaşlar denizde yüzer gibi yüzdü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2022 19:41
Aydın'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına gerçekleşen yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü. Bir vatandaş evinin bahçesine dolan suda yüzdüğü anları sosyal medyada paylaştı. Şehir merkezinde pek çok yerde sel baskınları yaşanırken yağışın tüm hızıyla devam ettiği Aydın'da ekipler, çalışma başlattı.
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