Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 İklim Zirvesi başlıyor: 102 ülkeden liderler Türkiye'de buluşacak

Dünyanın en önemli çevre ve iklim organizasyonlarından biri olan COP31 İklim Zirvesi, bugün Antalya'da başlıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla 12 gün sürecek zirvede, 102 ülkeden liderler ve 300'den fazla bakanın ağırlanması bekleniyor. Yaklaşık 100 bin misafirin katılımının öngörüldüğü organizasyon için 1,1 milyon metrekarelik alan hazırlandı. İklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve Türkiye'nin Sıfır Atık çalışmalarının öne çıkacağı zirvede küresel iklim sorunlarına yönelik çözüm önerileri ele alınacak. Antalya'daki hazırlıkları, alınan güvenlik önlemlerini ve zirvenin gündemini A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.