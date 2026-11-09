Fon soruşturmasında yeni gelişme! BDDK Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı: Sayı 119'a yükseldi

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen “fon” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) daire başkanlarından Bilal Soysal, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı yeniden gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik de yer aldı. Son tutuklamayla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 119'a yükseldi.