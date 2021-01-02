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Vefat ve yeni vaka sayılarında düşüş sürüyor! 2 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı

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Giriş: 02.01.2021 19:16
Güncelleme:02.01.2021 19:16
Sağlık Bakanlığı 2 Ocak Cumartesi günüe ait koronavirüs tablosunu açıkladı. Vefat ve günlük yeni vaka sayılarında düşüş sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 202 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 21 bin 295 oldu.

Son 24 saatte günlük vaka sayılarında ise yaşanan düşüş devam ediyor.

Bugün 11 bin 180 vaka tespit edildi.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." notuyla yaptı.

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