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Vefat sayısı 200'ün altına geriledi | 25 Eylül Cumartesi Kovid-19 tablosu açıklandı

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Giriş: 26.09.2021 00:30
Güncelleme:26.09.2021 00:30
Ülkemizde son 24 saat içerisinde 193 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yapılan 342 bin 145 testten 26 bin 145 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twittwer üzerinden 25 Eylül 2021 - Cumartesi gününe ait koronavirüs ve günlük aşı durumunu gösteren tablonun detaylarını paylaştı.



Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı .

25 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 26 bin 145 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193 oldu. Bir günde toplam 342 bin 145 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 19 bin 199 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 69,98 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 77,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 43,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'Vaka sayısı 19 bin!' Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26 bin 145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Vefat sayısı 200’ün altına geriledi | 25 Eylül Cumartesi Kovid-19 tablosu açıklandı
Vefat sayısı 200'ün altına geriledi | 25 Eylül Cumartesi Kovid-19 tablosu açıklandı
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