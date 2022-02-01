Vatandaşlar balık haline akın etti

Güney Marmara'nın balık ambarı olarak bilinen Bandırma balık halinde yaşanan balık bolluğu, balıkçıların yüzünü güldürüyor. Karadeniz ve Marmara'da soğuk ve fırtınalı havaların etkisini kaybederek yerini güneşli havaya bırakması balık tezgahlarına yansıdı. Özellikle hamsi balığı olmak üzere Bandırma balık halinde yaşanan balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor. Bolluğun etiketlere yansıdığını belirten balıkçı Barış Yıldız, "Havalar birkaç gündür iyi gidiyor. Karadeniz'den hamsi gelmeye başladı. Şu an fiyatlar düştü. Hamsi 35 liraya düştü. Karadeniz'den bol hamsi geliyor. Havalar da güzel, satışlarımız da güzel. Vatandaşlarımız balık alıyor. Havalar böyle giderse balık bol olacak, vatandaşlarımız da bol bol balık alacak" diye konuştu.