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Van’dan yürek ısıtan görüntüler! Çöpte buldukları 3 Türk bayrağı çitlere astılar
Van İpekyolu’nda çöplerin arasında karton toplayan 2 çocuk 3 adet Türk bayrağı buldu. Çocuklar bayrakları çöpten çıkartarak teker teker çitlere astı. Çocukların bayrak hassasiyeti duygulandırdı. İşte o anlar…
Van İpekyolu'nda çöplerin arasında karton toplayan 2 çocuk 3 adet Türk bayrağı buldu. Çocuklar bayrakları çöpten çıkartarak teker teker çitlere astı. Çocukların bayrak hassasiyeti duygulandırdı. İşte o anlar…
Van İpekyolu'nda çöplerin arasında karton toplayan 2 çocuk 3 adet Türk bayrağı buldu. Çocuklar bayrakları çöpten çıkartarak teker teker çitlere astı. Çocukların bayrak hassasiyeti duygulandırdı. İşte o anlar…