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Van’dan yürek ısıtan görüntüler! Çöpte buldukları 3 Türk bayrağı çitlere astılar

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Giriş: 27.08.2020 12:41
Güncelleme:27.08.2020 12:51
Van İpekyolu’nda çöplerin arasında karton toplayan 2 çocuk 3 adet Türk bayrağı buldu. Çocuklar bayrakları çöpten çıkartarak teker teker çitlere astı. Çocukların bayrak hassasiyeti duygulandırdı. İşte o anlar…

Van İpekyolu'nda çöplerin arasında karton toplayan 2 çocuk 3 adet Türk bayrağı buldu. Çocuklar bayrakları çöpten çıkartarak teker teker çitlere astı. Çocukların bayrak hassasiyeti duygulandırdı. İşte o anlar…

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