Van’daki hırsızlık ve kapkaç anları kamerada! 3 zanlı tutuklandı

Van’da meydana gelen kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara saniye saniye yansıdı. Van Emniyeti hırsızlık ve kapkaca dair açıklamada bulunurken olaya ilişkin gözaltına alınan üç zanlı tutuklandı.

Van'da meydana gelen hırsızlık ve kapkaç olayı saniye saniye kameralara yansıdı.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimizde meydana gelen 2 ayrı "Kapkaç ve iş yerinden hırsızlık" olaylarıyla ilgili yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri sonucunda 1 adet cep telefonu ile iş yerinden çalınan muhtelif malzemeler ele geçirilmiş olup sahiplerine teslim edilmiştir." denildi. Konuya ilişkin yakalanan üç zanlı şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.