Vampir Sibel’e 121 yıl hapis! Sözde dergahta böyle dolandırmış…

Eskişehir'de, kurduğu sözde dergahta psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiğini öne sürerek nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ‘Vampir Sibel’ lakaplı Sibel Gönül ve oğlu Sadık Hamza Gönenli hakkında 121.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savunmasında ‘yaşam koçu’ olduğunu söyleyen Sibel Gönül’ün mağdurları seccade üzerinde ayakta bekletip, elinde bulunan yumurtaları mağdurun vücudunun farklı yerlerinde sürdüğü, bazı mağdurlardan tedavi amacıyla seanslarda kan aldığı ortaya çıktı.