06 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.01.2020

Vampir Sibel’e 121 yıl hapis! Sözde dergahta böyle dolandırmış…

Eskişehir'de, kurduğu sözde dergahta psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiğini öne sürerek nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ‘Vampir Sibel’ lakaplı Sibel Gönül ve oğlu Sadık Hamza Gönenli hakkında 121.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savunmasında ‘yaşam koçu’ olduğunu söyleyen Sibel Gönül’ün mağdurları seccade üzerinde ayakta bekletip, elinde bulunan yumurtaları mağdurun vücudunun farklı yerlerinde sürdüğü, bazı mağdurlardan tedavi amacıyla seanslarda kan aldığı ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Vampir Sibel’e 121 yıl hapis! Sözde dergahta böyle dolandırmış…
Vampir Sibel’e 121 yıl hapis! Sözde dergahta böyle dolandırmış…
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi...
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi...
2 metrelik Herkül görenleri şaşırtıyor
2 metrelik Herkül görenleri şaşırtıyor
Öğrencisi Mahmut hocayı anlattı
Öğrencisi Mahmut hocayı anlattı
Tütün ürünlerinde yeni dönem! Bugün itibariyle...
Tütün ürünlerinde yeni dönem! Bugün itibariyle...
Evinde yakaladığı hırsızı dövüp hastanelik etti
Evinde yakaladığı hırsızı dövüp hastanelik etti
İstanbul'da ekmeğe 'zam' açıklaması
İstanbul'da ekmeğe 'zam' açıklaması
Meteorolojiden İstanbul için flaş uyarı
Meteorolojiden İstanbul için flaş uyarı
Bakırköy'de yangın!
Bakırköy'de yangın!
Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatan olay!
Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatan olay!
Camide yumruklu kavga!
Camide yumruklu kavga!
Sosyal medya anne-oğlu konuşuyor
Sosyal medya anne-oğlu konuşuyor
Daha Fazla Video Göster