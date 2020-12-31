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Vahap Seçer'den alkollü yılbaşı paketi! Belediyeyi 250 milyon TL borçlandırmak istemişti

A Haber
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Giriş: 31.12.2020 10:43
Güncelleme:31.12.2020 10:50
Belediye meclisinden 250 milyon TL'lik borçlanma talep eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şehrin protokol isimleri ve Millet İttifakı üyelerine 250 liralık yeni yıl paketi gönderdi. Peki o yılbaşı paketi içerisinde neler var? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Belediye meclisinden 250 milyon TL'lik borçlanma talep eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şehrin protokol isimleri ve Millet İttifakı üyelerine 250 liralık yeni yıl paketi gönderdi. Peki o yılbaşı paketi içerisinde neler var? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

CHPli belediyeden alkollü yılbaşı paketi CHP'Lİ BELEDİYEDEN ALKOLLÜ YILBAŞI PAKETİ

Afiyet olmasın! CHP Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer belediyenin kaynaklarını kullanarak yılbaşı gecesi için şarap dağıttı AFİYET OLMASIN! CHP MERSİN BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER BELEDİYENİN KAYNAKLARINI KULLANARAK YILBAŞI GECESİ İÇİN ŞARAP DAĞITTI

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