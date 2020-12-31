Vahap Seçer'den alkollü yılbaşı paketi! Belediyeyi 250 milyon TL borçlandırmak istemişti

Belediye meclisinden 250 milyon TL'lik borçlanma talep eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şehrin protokol isimleri ve Millet İttifakı üyelerine 250 liralık yeni yıl paketi gönderdi. Peki o yılbaşı paketi içerisinde neler var? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Belediye meclisinden 250 milyon TL'lik borçlanma talep eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şehrin protokol isimleri ve Millet İttifakı üyelerine 250 liralık yeni yıl paketi gönderdi. Peki o yılbaşı paketi içerisinde neler var? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.