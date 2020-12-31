CHP'li belediyeden alkollü yılbaşı paketi

Son günlerde parti içinde yaşanan taciz ve tecavüz vakalarıyla gündemden düşmeyen CHP'de bir skandala daha imza atıldı. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan içerisinde şarap, çerez, buğday ve nar bulunan yılbaşı hediye kolilerini dağıttı. Belediyenin imkanlarıyla yapılan bu harcama sosyal medyada gündem olurken çok sayıda vatandaş bu duruma tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yılbaşına özel "Noel Bayramı kutlu olsun" notuyla bir koli hazırlatarak dağıtmıştı.

Son günlerde parti içinde yaşanan taciz ve tecavüz vakalarıyla gündemden düşmeyen CHP'de bir skandala daha imza atıldı. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan içerisinde şarap, çerez, buğday ve nar bulunan yılbaşı hediye kolilerini dağıttı. Belediyenin imkanlarıyla yapılan bu harcama sosyal medyada gündem olurken çok sayıda vatandaş bu duruma tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yılbaşına özel "Noel Bayramı kutlu olsun" notuyla bir koli hazırlatarak dağıtmıştı.