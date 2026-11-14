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Ayvalık'ta fırtına kıyıyı vurdu! Tekneler sulara gömüldü, denizde kurtarma seferberliği başladı
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Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ayvalık'ta fırtına kıyıyı vurdu! Tekneler sulara gömüldü, denizde kurtarma seferberliği başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkisini artıran lodos fırtınası, kıyı bandında büyük hasara yol açtı. Gönül Köprüsü yakınlarında demirli 3 tekne, şiddetli rüzgâr ve dalgalar nedeniyle su alarak battı. Bazı teknelerde maddi hasar meydana gelirken, bağlama halatı kopan direkli bir tekne diğer teknelere doğru sürüklendi. Ekipler ve tekne sahipleri, sürüklenen tekneyi güvenli alana çekmek için çalışma başlattı.

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