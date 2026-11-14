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Sırbistan pes etmiyor! Almanya karşısında ilk gol geldi, skor 3-1 oldu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sırbistan pes etmiyor! Almanya karşısında ilk gol geldi, skor 3-1 oldu

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. grup maçında Sırbistan, S. Babic'in 56. dakikada attığı golle Almanya karşısında skoru 3-1’e getirdi.

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