Uzman isim il il sayıp uyardı: Sıcaklık 40 dereceyi aşacak... Vatandaşlara kritik uyarı: Orman yangınlarına dikkat!

Son dakika haberi... Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz bölgeleri için sıcak hava uyarısı yapıldı. ​Sıcak hava kaç gün etkili olacak? İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş, il il sayıp sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını beklediklerini belirtti. Kırbaş, vatandaşlara kritik uyarılarda bulunarak orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıntılar, İzmir'de bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş:

Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren bölgemizi etkilemekte olan sıcak hava dalgası önümüzdeki 4 gün boyunca da etkisini devam ettirecek.

Bu sıcak hava dalgasından dolayı da bölgemizin kıyı kesimlerinde özellikle iç kesimlerinde 40 derecelere ulaşan sıcaklıklar kaydedildi. Bu değerler normal uzun yılların maksimum sıcaklık ortalamalarının üzerinde olup ama ekstrem değerlere ulaşmadığını görüyoruz. Fakat maksimum değerler uzun yıllar ortalamanın üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Özellikle bölgemizin Aydın, Manisa ve İzmir'in iç kesimlerinde bu sıcaklık değerlerinin 40 dereceyi aşmasını bekliyoruz. Sıcak hava dalgası ile birlikte aynı şekilde rüzgarın da kuzeyli olmasından dolayı düşük nem değerlerinden dolayı bu sıcaklıkların etkisini devam ettirmesini bekliyoruz.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI!

Vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. 7 günlük raporumuzda da görüldüğü üzere yağışsız ve sıcak bir hava bölgemizi etkileyeme devem edecek. Cu sıcak havanın saat 11 – 16 arasında güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatler arasında özellikle yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ve çocukların güneş ışınlarına maruz kalmamalarını rica ediyoruz.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT!

Kuzeyli ve kuzeydoğulu rüzgarların etkisiyle hem yüksek sıcaklık hem de düşük nemden dolayı özellikle orman alanlarında piknik yapılmaması, orman yangınlarına dikkat edilmesini önemle rica ediyoruz.