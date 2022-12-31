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Uzak Doğu’dan Gaziantep’e zeka oyunları! Oyuncaklar tamamen el işçiliği ile üretiliyor

A Haber
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Giriş: 31.12.2022 16:51
Gaziantep'te yaşayan Fatih Gökgöz, 20 yıl önce Uzak Doğu gezisine çıktı. Gezi sırasında ise gördüğü "Rubik Küp" benzeri zeka oyunları ilgisini çekti. Fatih Gökgöz şimdilerde kendi ürettiği oyunlarla, çocuklara sabrı ve kararlılığı öğretiyor.
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