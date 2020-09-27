Uyuşturucu imal ediyorlardı! Yangını söndüremeyince yakayı ele verdiler

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, İstanbul'da lüks bir süit otelde aseton ve asitle uyuşturucu madde imalatı yapan iki uyuşturucu satıcısı yangın çıkardı. Yakalanmamak için İtfaiye'yi arayamayan uyuşturucu satıcıları alevleri söndüremeyince yangın büyüdü. Yangını fark eden otel görevlileri polisi ve İtfaiye'yi aradı. Yangın söndürüldü. Uyuşturucu satıcıları çok sayıda imalat malzemesi ve uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı.

İstanbul Bağcılar'daki lüks bir süit otelin odasında uyuşturucu madde imalatı yapan üç kişilik bir çete, imalat esnasında yangın çıkardı. Polise yakalanmamak için İtfaiye Ekipleri'ni arayamayan uyuşturucu satıcıları alevleri söndüremeyince yangını fark eden otel görevlileri devreye girdi ve İtfaiye'ye yangın ihbarı yaptı. Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'nin üzerinde bulunan adrese hem polis hem de İtfaiye Ekipleri geldi. İtfaiye Ekipleri yangını söndürdü. Adreste uyuşturucu madde imalatı yapıldığı ve yangının bu nedenle çıktığı tespit edildi. Yangının uyuşturucu imalatında kullanılan aseton maddesi ve asitten ötürü çıktığı belirlendi. Adreste suçüstü yakalanmak zorunda kalan çete üyeleri Cihan Y. (41) ve Sinan G. (41) hemen gözaltına alındı. Bir çete üyesi ise aranıyor.

20 LİTRE ASETON, BEŞ LİTRE ASİT ÇIKTI

Çete üyelerinin kullandıkları söz konusu adreste ve kullandıkları kiralık araçta aramalar yapıldı. Uyuşturucu ham maddesi Metanfetamin imalatında kullanılan 23 bin 200 kimyasal hap, Metamfetamin imalatında kullanılan dört bidon dolusu 20 Litre aseton maddesi ve beş litre hidroklorik asit ile sekiz kilogram katı kimyasal madde, 58 gram Metamfetamin ve 327 uyuşturucu hap ele geçirildi. Metamfetamin imalatında kullanılan çok sayıda malzeme, gaz maskesi ve satışa hazır hale getirilmek üzere paketlenen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi de bulundu. Cep telefonlarına incelenmek üzere el konulan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Yangının söndürülmesinden sonra adreste yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı.

Emir Somer/Sabah