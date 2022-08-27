Uyku testi nedir? Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi testi nasıl yapılır? Uzman isimden kritik tavsiyeler

Şüphesiz ki uyku sağlığın en önemli parçalarından biri. Uyku problemlerinin de birçok hastalığı tetikleyici riskler arasında yer aldığı biliniyor. Günde kaç saat uyumalıyız? Kanser ve yetersiz uyku ne kadar ilişkili? İyi uykunun getirdiği faydalar neler? Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Belma Doğan Güngen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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