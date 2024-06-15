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Ustası yetişmeyen meslek: Kalaycılık! Yusuf usta 65 yıldır eski eşyalara hayat veriyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 15.06.2024 16:16
Kalaycılar yok denecek kadar azaldı. Eskiden her mahallede yapılan kalaycılığa şimdilerde çok azda olsa belli şehirlerde rastlanıyor. Onlardan biride 78 yaşındaki Yusuf Yazıcı. Gelin şimdi kalaycılık mesleği ve Yusuf ustanın 65 yıllık hikayesine kulak verelim…
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