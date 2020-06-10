Usta tiyatrocu Ayşegül Atik gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı |Video

Usta tiyatrocu Ayşegül Atik, yaklaşık 3 yıldır mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 1,5 aydır hastanede tedavi gören Atik, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, törene sanat dünyasından isimler de katıldı. Atik'in cenazesine katılan sanatçı Işıl Yücesoy, "Ayşegül benim nereden baksanız 60 yıllık arkadaşım. Birlikte çok ömür kat ettiğimiz bir arkadaşım. Çok vefakar bir anne. Çok iyi bir dost, arkadaş oldu. Ülkede çok önemli bir sanatçı oldu. Diyecek hiçbir şey yok, galiba her şey boş. Teker teker gidiyorlar ve şuna inanıyorum; yukarıda öyle bir sanatçı ordusu var ki aşağıdakilerden çoğaldı" dedi.