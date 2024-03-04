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Üsküdar'a çocuk köyü! Açılışı Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum yapacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 12:05
İstanbul Üsküdar'da çocuk köyü açılıyor. Büyük heyecan yaratan açılışı Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum yapacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen önemli açıklamalarda bulundu.
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