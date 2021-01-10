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Marketlerin gıda vurgunu! Ürün aynı fiyat farklı! İşte marketler arasındaki fiyat farkı
Fırsatçılar yine iş başında. Aynı temel gıda fiyatları marketlerde ilçeden ilçeye hatta aynı ilçede bile farklılık gösteriyor. A Haber muhabiri Melis Coşan marketlerde fiyatları araştırdı. İşte marketler arasındaki fiyat farkı...
Fırsatçılar yine iş başında. Aynı temel gıda fiyatları marketlerde ilçeden ilçeye hatta aynı ilçede bile farklılık gösteriyor.
A Haber muhabiri Melis Coşan marketlerde fiyatları araştırdı.
İşte marketler arasındaki fiyat farkı...