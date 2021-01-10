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Marketlerin gıda vurgunu! Ürün aynı fiyat farklı! İşte marketler arasındaki fiyat farkı

A Haber
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Giriş: 10.01.2021 12:18
Güncelleme:10.01.2021 15:06
Fırsatçılar yine iş başında. Aynı temel gıda fiyatları marketlerde ilçeden ilçeye hatta aynı ilçede bile farklılık gösteriyor. A Haber muhabiri Melis Coşan marketlerde fiyatları araştırdı. İşte marketler arasındaki fiyat farkı...

Fırsatçılar yine iş başında. Aynı temel gıda fiyatları marketlerde ilçeden ilçeye hatta aynı ilçede bile farklılık gösteriyor.

A Haber muhabiri Melis Coşan marketlerde fiyatları araştırdı.


İşte marketler arasındaki fiyat farkı...

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