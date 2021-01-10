Marketlerin gıda vurgunu! Ürün aynı fiyat farklı! İşte marketler arasındaki fiyat farkı

Fırsatçılar yine iş başında. Aynı temel gıda fiyatları marketlerde ilçeden ilçeye hatta aynı ilçede bile farklılık gösteriyor. A Haber muhabiri Melis Coşan marketlerde fiyatları araştırdı. İşte marketler arasındaki fiyat farkı...

Fırsatçılar yine iş başında. Aynı temel gıda fiyatları marketlerde ilçeden ilçeye hatta aynı ilçede bile farklılık gösteriyor.

A Haber muhabiri Melis Coşan marketlerde fiyatları araştırdı.



İşte marketler arasındaki fiyat farkı...