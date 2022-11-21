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Videolar Yaşam Videoları Uraz Kaygılaroğlu’ndan Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci’nin sağlık durumu hakkında ilk açıklama! "Melis iyi Sergen'in durumu biraz daha ağır..."

Uraz Kaygılaroğlu’ndan Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci’nin sağlık durumu hakkında ilk açıklama! "Melis iyi Sergen'in durumu biraz daha ağır..."

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Giriş: 21.11.2022 12:24
Güncelleme:21.11.2022 12:24
"Baş Belası" isimli tiyatro oyununun Çorum gösterisinden dönen ekip Merzifon'da kaza geçirdi. Arabada bulunan 3 kişi hayatını kaybederken Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci'nin aralarında olduğu 8 kişi hastanede tedavi altına alındı. Melis İşiten'in sağlık durum hakkında açıklama yapan Uraz Kaygılaroğlu Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci'nin sağlık durumlarına dair de bilgi verdi.
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