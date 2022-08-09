09 Ağustos 2022, Salı
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Ünlü oyuncu Yasemin Allen'dan Kilyos’taki kirliliğe tepki! İBB’ye “temizliği kim üstlenecek" çağrısı
İstanbul Sarıyer'de bulunan Kilyos Sahili kıyısında kirlilik görüldü. Kirliliğin izlerini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'ndeki görüntülere isyan etti.