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Ünlü oyuncu Yasemin Allen'dan Kilyos’taki kirliliğe tepki! İBB’ye “temizliği kim üstlenecek" çağrısı

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Giriş: 09.08.2022 11:59
İstanbul Sarıyer'de bulunan Kilyos Sahili kıyısında kirlilik görüldü. Kirliliğin izlerini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'ndeki görüntülere isyan etti.

Ünlü oyuncudan İBBye tepki ÜNLÜ OYUNCUDAN İBB'YE TEPKİ

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