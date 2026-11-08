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COP31 zirvesine Antalya'dan tatlı hediye! Dünya liderlerine yöresel lezzetler sunulacak
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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COP31 zirvesine Antalya'dan tatlı hediye! Dünya liderlerine yöresel lezzetler sunulacak

Antalya, COP31 zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken dünya liderleri için kentin yöresel lezzetlerinden oluşan özel hediyeler de hazırlandı. Turunç, bergamot ve Korkuteli'nin meşhur Karyağdı armudundan yapılan reçellerin yanı sıra nar ekşisi, tahin ve pekmez de konuklara sunulacak. Özel hediyelerde çevre dostu ambalajlar tercih edildi. İşletmeci Ebru Kocaacar, zirve kapsamında ağırlanacak misafirlere Antalya'nın ve Anadolu'nun geçmişinden gelen ürünleri tanıtmak amacıyla özel bir hazırlık yaptıklarını anlattı.

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