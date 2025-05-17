Ünlü bilim insanı dolandırıldı! Psikolojik baskıyla 3 milyonu kaptırdı

Dolandırıcıların hedefinde bu sefer Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından biri ve Birleşmiş Milletler'de de bir dönem görev yapan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ülker Meral Çulha vardı. Adınız 'terör soruşturmasına' karıştı diyerek profesörü korkuttular ve parasını devlet güvencesi altına alması gerektiğini söyleyerek psikolojik baskı yaptılar. İşte o baskı sonucunda 82 yaşındaki kadın bakın dolandırıcılara parasını ne kadar kaptırdı?

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