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Üniversiteler açılıyor mu? Yüz yüze eğitim mi? Uzaktan eğitim kararı mı alındı? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan flaş açıklamalar

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Giriş: 17.02.2023 14:37
Son dakika haberi… Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine karar verilmişti. Öğrenciler YÖK tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerin bahar dönemindeki eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, “Hibrit eğitimi değerlendireceğiz.” ifadelerini kullanarak "Alınan kararlar Nisan ayında yeniden ele alınacak. Uygulamaları bölümlerde yüz yüze eğitim olacak." dedi.
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