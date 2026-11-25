ÖTV muafiyetli araçlarda limit yükseldi! 2027 yılı için yeni rakam belli oldu

Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç alımında uygulanan üst limit yükseldi. Otomotiv uzmanı Mehmet Karacabey, A Haber canlı yayınında 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 TL olarak uygulanan üst limitin Ocak 2027'den itibaren 3 milyon 673 bin 706 TL'ye çıkacağını açıkladı. Yeni dönemde araçlarda yüzde 40 yerlilik şartı aranacağını belirten Karacabey, ÖTV muafiyetinden yararlanma şartlarını anlattı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Ege Ural, düzenlemeye ilişkin ayrıntıları ekranlara taşıdı.