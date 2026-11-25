Hürmüz krizi Körfez ülkelerini vurdu! Petrol ve doğal gaz gelirlerinde dikkat çeken kayıplar

Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik mayın tehlikesi ve deniz trafiğindeki belirsizlik, Körfez ülkelerinin petrol ve doğal gaz gelirlerini etkiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 22,85'lik düşüş aktarılırken Umman'ın enerji gelirlerinde yüzde 18,76 artış kaydedildiği belirtildi. ABD'nin şubat ayından bu yana zararının ise Pentagon açıklamasına göre 48 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.