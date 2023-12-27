27 Aralık 2023, Çarşamba
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Üniversite öğrencisi genç kıza bıçaklı saldırı! “Abi korkuttun beni” dediği şahıs belinden bıçakladı
Kağıthane’de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç kız arkadaşının evine gireceği esnada kapıda bıçaklandı. Belinden ağır yaralanan ve 3 organı zarar gören genç kız hastanede tedavi altına alındı. Polis bıçağı peçeteye sarıp yere attıktan sonra kaçan kasklı saldırganın arama çalışmaları devam ediyor.