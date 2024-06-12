12 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Ümraniye’de öğretmene darp kamerada! Kız kardeşi sınıfta kaldı, öğretmene yumruk attı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2024 14:10
Ümraniye’de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmaya giden abi öğretmeni yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı. 'Sen benim babamın arkasından konuşamazsın' diyen Durmaz öğretmenlerden birine yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ümraniye’de öğretmene darp kamerada
Ümraniye’de öğretmene darp kamerada
Hangi tetkikler için onaylı randevu alınacak?
Hangi tetkikler için onaylı randevu alınacak?
Mal varlığı pes dedirtti
Mal varlığı pes dedirtti
Kene kabusu yeniden başladı
Kene kabusu yeniden başladı
TEM Otoyolu’nda kaza
TEM Otoyolu'nda kaza
Balık için gitti ayı yakaladı
Balık için gitti ayı yakaladı
Küçükçekmece’deki riskli yapılar ne olacak?
Küçükçekmece'deki riskli yapılar ne olacak?
Koyunlar yazı adada geçirecek
Koyunlar yazı adada geçirecek
İşte kiraz tarhanasının yapımı
İşte kiraz tarhanasının yapımı
Uzmanlar: Bugün dışarı çıkmayın
Uzmanlar: Bugün dışarı çıkmayın
Hasta yok diyerek ambulansın önünü kestiler
"Hasta yok" diyerek ambulansın önünü kestiler
Hacı adayları tavaflarını yaptı
Hacı adayları tavaflarını yaptı
Daha Fazla Video Göster