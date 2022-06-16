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Uluslararası arenada Türkiye ismiyle yeni dönem! Turkey yerine Türkiye ifadesi kullanılacak

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Giriş: 16.06.2022 13:52
Geçen yıl aralık ayında ihraç ürünlerde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlandı. Bu konuda önemli bir adım daha atıldı. Türk Hava Yolları'nın da yurt dışında kullandığı Turkish Airlines isminden de vazgeçildi. Peki vatandaşlar konuda ne düşünüyor? İşte detaylar...
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