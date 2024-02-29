Uçuşunuz iptal edilmiş olabilir! İstanbul kalkışlı uçuşu olanlar dikkat: Yüzde 10 azalma kararı...

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığı duyuruldu. İşte detaylar...