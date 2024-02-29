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Uçuşunuz iptal edilmiş olabilir! İstanbul kalkışlı uçuşu olanlar dikkat: Yüzde 10 azalma kararı...

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Giriş: 29.02.2024 09:38
Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığı duyuruldu. İşte detaylar...
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