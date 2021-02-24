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Ücretsiz dağıttığı maskeyle adeta koronavirüse davetiye çıkardı

İHA
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Giriş: 24.02.2021 16:33
Güncelleme:24.02.2021 16:35
Kırıkkale'de bir iş insanı 100 bin adet ücretsiz maske dağıtmak istedi. Ücretsiz maskeden almak isteyen vatandaşlar ise izdihama neden olup adeta virüse davetiye çıkardı. O görüntülere ise sosyal medyada tepki yağdı.

Kırıkkale'de korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara destek vermek isteyen iş insanı Orhan Kılıç, kent merkezinin çeşitli noktalarında 100 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptırdı.

Çarşamba pazarında maskelerin ücretsiz dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise izdihama neden oldu.

Bazı vatandaşlarda ücretsiz maske almak isterken sosyal mesafeyi unuttu.

Topluluk, maske dağıtımının ardından son buldu.

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