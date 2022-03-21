21 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uçakta ağlayan bebeği Baby Shark şarkısı susturdu!

Uçakta ağlayan bebeği Baby Shark şarkısı susturdu!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2022 15:57
Youtube’un en çok izlenen videosu olan Baby Shark şarkısı bu kez etkisini bir uçakta gösterdi.  Yabancı bir havayolu şirketiyle Dubai'ye giden uçakta ağlayan bir çocuğu sakinleştirmek için yolcular hep birlikte "Baby Shark" şarkısını söyledi. O anlar anbean kameraya yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uçakta ağlayan bebek böyle sustu!
Uçakta ağlayan bebek böyle sustu!
Engelli baba ve oğluna darp iddiası!
Engelli baba ve oğluna darp iddiası!
Türkiye ağaçlandırmada Avrupa’da ilk sırada
Türkiye ağaçlandırmada Avrupa’da ilk sırada
Bagajda cesedi bulunan şahıs neden öldü?
Bagajda cesedi bulunan şahıs neden öldü?
28 Şubat’ın simge duruşu
28 Şubat’ın simge duruşu
Üstün hizmet ödülünün sahibi anlattı
Üstün hizmet ödülünün sahibi anlattı
İstanbul’da ulaşıma yine zam geliyor
İstanbul’da ulaşıma yine zam geliyor
Hollanda’da fişi çekilecekti! Dilara...
Hollanda'da fişi çekilecekti! Dilara...
‘Yutucu operasyonu’ 11 kilo çıkarıldı
‘Yutucu operasyonu’ 11 kilo çıkarıldı
Kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü anlar kamerada
Kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü anlar kamerada
HGS tuzağı! Hesaplar boşaldı
HGS tuzağı! Hesaplar boşaldı
Traktörüyle drift yapmak isterken ölümden döndü!
Traktörüyle drift yapmak isterken ölümden döndü!
Daha Fazla Video Göster