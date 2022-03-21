21 Mart 2022, Pazartesi
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Uçakta ağlayan bebeği Baby Shark şarkısı susturdu!
Youtube’un en çok izlenen videosu olan Baby Shark şarkısı bu kez etkisini bir uçakta gösterdi. Yabancı bir havayolu şirketiyle Dubai'ye giden uçakta ağlayan bir çocuğu sakinleştirmek için yolcular hep birlikte "Baby Shark" şarkısını söyledi. O anlar anbean kameraya yansıdı.